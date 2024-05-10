TİKA ve üniversiteler işbirliğiyle Uluslararası Turizm, Ekonomi ve Kültür Kongresi düzenlendi - Son Dakika
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TİKA ve üniversiteler işbirliğiyle Uluslararası Turizm, Ekonomi ve Kültür Kongresi düzenlendi

TİKA ve üniversiteler işbirliğiyle Uluslararası Turizm, Ekonomi ve Kültür Kongresi düzenlendi

TİKA, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Turizm, Ekonomi ve Kültür Kongresi (ITEC 2024), Üsküp'te gerçekleştirildi. Kongrede, turizm, ekonomi ve kültür sektörleriyle ilgilenen akademisyenler, araştırmacılar, sektör temsilcileri ve öğrenciler bir araya geldi.

10.05.2024 21:08
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi işbirliği ile "Uluslararası Turizm, Ekonomi ve Kültür Kongresi (ITEC 2024)" Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te yapıldı.

TİKA tarafından yapılan yazılı bilgilendirmede, Üsküp'teki kongrenin, yeni fikirlerin üretilmesi, geliştirilmesi, ilgili alanlarda gelişime öncülük etmesi amacıyla turizm, ekonomi, kültür sektörleriyle ilgilenen akademisyenlerin, araştırmacıların, sektör temsilcilerinin ve öğrencilerin katılımıyla düzenlendiği hatırlatıldı.

ITEC 2024 kapsamında, 23 farklı ülkeden 353 akademisyenin 182 bildirisini içeren 32 farklı oturumda, sektörlerin birbirleriyle olan ilişkileri üzerine dikkat çekilerek olası işbirliği alanları belirlendi.

Kuzey Makedonya başta olmak üzere, Balkan coğrafyası ile olan turizm ve ekonomik ilişkilerine katkı sağlayacak yeni yaklaşımlar ve fikirler de kongre kapsamında değerlendirildi.

Açılış programında konuşan TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak, "Kuzey Makedonya'nın sahip olduğu zengin kültürel çeşitlilik, hiç şüphe yok ki ülkenin turizm ekonomisinin gelişmesi için önemli bir potansiyel taşımaktadır. Türkiye'nin kalkınma yardımlarından sorumlu kuruluşu olarak TİKA, bu potansiyelin harekete geçmesini desteklemek adına kültürel işbirliği ve restorasyon alanlarındaki proje ve faaliyetleri desteklemektedir." dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız da "Kongrenin turizm akademisine katkı sunmasını ve yeni proje ve iş birliklerine vesile olmasını umuyorum. Kongrenin gerçekleştirilmesine katkı sunan kurumlara teşekkürlerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da "Ülkelerin turizm alanında yarışıp katma değerler üretmeye, ekonomilerini güçlendirmeye çalışırken geçmişine sahip çıkarak geleceğini kazanma modeli olarak kültür mirası meselesinin üzerine biraz daha fazla eğilmelerinin her geçen gün daha fazla önem arz ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kongre sonrası oturumlara katılım sağlayanlara sertifikaları teslim edildi.

Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Balkan Üniversitesi, Ekonomi, Üsküp, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA ve üniversiteler işbirliğiyle Uluslararası Turizm, Ekonomi ve Kültür Kongresi düzenlendi - Son Dakika

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