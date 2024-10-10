Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'nde Etem Çalışkan Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'nde Etem Çalışkan Sergisi Açıldı

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Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali kapsamında Etem Çalışkan'ın eserlerinin sergilendiği 'Simgeden İmgeye' sergisi, Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde sanatseverlere kapılarını açtı.

10.10.2024 12:15  Güncelleme: 13:39
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(MERSİN)- Yenişehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilecek Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali kapsamında düzenlenen "Simgeden İmgeye: Etem Çalışkan Sergisi" kapılarını açtı. Sergi, 9 Kasım tarihine kadar Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlayacak.

Mersinli ressam ve hat sanatçısı Etem Çalışkan'ın 82 eserinden oluşan "Simgeden İmgeye: Etem Çalışkan Sergisi", Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Sanat Galerisi'nde açılan 24'üncü sergi oldu. Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali kapsamında hazırlanan serginin açılışına Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Özgür Ezel, Etem Çalışkan'ın oğlu Raci Çalışkan, sanatçı Ahmet Yeşil, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile sanatseverler katıldı. Sanatçı Etem Çalışkan gönderdiği videolu mesajla desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür etti.

Buna benzer kültürel etkinliklerin sanatla iç içe büyüyen ilçe vizyonunun bir parçası olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise "Etem Çalışkan, Atatürk sevdalısı, Cumhuriyet sevdalısı Mersinli bir sanatçı. 96 yaşında eser üreten ve sergileyen önemli bir değerimiz. Etem Bey'e sağlıklı ve uzun ömürler diliyoruz. Bu güzel eserleri bize kazandırdığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Festival ve 9. CNR Mersin Kitap Fuarı, 12 Ekim Cumartesi günü Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde başlayacak. Festival kapsamında Mersinli şair ve yazar Özdemir İnce, yazar Feridun Andaç ve şair Nouri al-Jarrah gibi isimler söyleşi ve imza günü programlarıyla vatandaşlarla buluşacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Uluslararası Yenişehir Kültür Festivali'nde Etem Çalışkan Sergisi Açıldı - Son Dakika

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