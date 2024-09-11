Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, 13 Eylül'de başlayacak. Festivalde, Türk dünyasının dört bir yanından gelen yöresel müzik ve dans topluluklarının sahne gösterileri, geleneksel spor müsabakaları ve konserlerin yanı sıra geleneksel el sanatları ve geleneksel yemekler de tanıtılacak.

11.09.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Yörük Türkmen Festivali, 13 Eylül'de başlayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Düzlerçamı Karaman Piknik Alanı'nda yapılacak festival, üç gün boyunca Yörük kültürünün tüm renklerini bir araya getirecek.

Festivale, Bağımsız Türk Cumhuriyetlerinden 7, Özerk Türk Cumhuriyetlerinden 3 ve Türklerin yoğun yaşadığı 9 ülke olmak üzere 19 ülkeden katılım sağlanacak.

Festivalde, Türk dünyasının dört bir yanından gelen yöresel müzik ve dans topluluklarının sahne gösterileri, geleneksel spor müsabakaları ve konserlerin yanı sıra geleneksel el sanatları ve geleneksel yemekler de tanıtılacak.

Festival, 13 Eylül Cuma günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, geleneksel göç duası ve Yörük göçü ile başlayacak.

Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak Yörük göçü Karaalioğlu Parkı'ndaki Büyükşehir Belediye Binası'nda son bulacak.

Festivalin ilk gününde, festival alanındaki gösteri ve sahne etkinlikleri ile resmi açılış töreninin ardından müzisyen Ayşe Dinçer konser verecek.

Katılımcı ülkelerin halk dansları gösterileri ve cirit oyunlarıyla devam edecek festivalin ikinci gününde sanatçı Ayça Akkın, Uğur Önür ve Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin müzikseverlerle buluşacak.

Festival 15 Eylül'de, Antalya Büyükşehir Belediyesi Yağlı Güreş Kulübü Yağlı Güreş gösterisi ve çeşitli müzik dinletilerinin ardından şarkıcı Tuğçe Kandemir'in konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Festival, antalya, Kültür, Güncel, Eylül, Müzik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:50 Bomba iddia Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF’de işe başladı Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı
15:45 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi
14:27 Narin’in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
11:18 Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem Faturalar artık gelire göre ödenecek Doğalgaz ve elektrikte yeni dönem! Faturalar artık gelire göre ödenecek
07:34 Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı Narin Güran cinayetinin sırrını battaniye çözecek! Ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı
00:04 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler 3 gün sonra bulunan kız çocuklarından dehşete düşüren itiraf: Arkadaşımı abimle 91 bin lira karşılığında evlendirdiler
23:48 Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti Amcayı ilk başta ölümüne savunan avukat, çark etti
23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
23:10 David Beckham’ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi David Beckham'ın yeni işi görenleri şaşkına çevirdi
22:59 Çok konuşulacak ’Narin’ tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik Çok konuşulacak 'Narin' tepkisi: Millet olmayı bıraktık kabile devleti olmaya karar verdik
22:55 AK Partili Hulusi Akar’dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma AK Partili Hulusi Akar'dan tartışma yaratacak sözler: Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanma
22:29 Jose Mourinho’dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler Jose Mourinho'dan Galatasaray ve Victor Osimhen için olay yaratacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 16:15:01. #1.13#
SON DAKİKA: Uluslararası Yörük Türkmen Festivali Antalya'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement