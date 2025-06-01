Uluslararası Yörük-Türkmen Festivali'nde Duygu Dolu Anlar

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük-Türkmen Festivali, renkli görüntülere ve unutulmaz anlara sahne oldu. Festivalin üçüncü gününde alanda hem bir Yörük kına gecesi hem de sürpriz evlilik teklifi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Yörük-Türkmen Festivali'nin kapanış gününde, festival coşkusuna iki özel an damga vurdu.

Balıkesirli Yörük Mehmet Can Uzgören ile tiyatro oyuncusu Hatice Koç, geleneksel Yörük kınasını, rengarenk yöresel kıyafetlerin göz kamaştırdığı festival alanında yaptı. Damat Mehmet Can Uzungören, "Bizim oralarda da üç etek ve atla getirme gibi gelenekler halen yaşatılıyor. Bizler de bunu burada devam ettiriyoruz. Tanımadığım insanlarla birlikte mutluluğumuzu paylaşmak çok güzel" dedi.

Gelin Hatice Koç ise geleneklerinin yaşatıldığı bu kınayı festivalde yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi, bu fırsatı veren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

Tanıştıkları festivalde evlenme teklif etti

Festivalin bir diğer duygusal anı ise Şakir Turan'ın, Rüveyda Akın'a evlilik teklif etmesiyle yaşandı.

Şakir Turan, yaklaşık 2 buçuk yıl önce yine Yörük Türkmen Festivali'nde tanıştığı Rüveyda Akın'a, 2 buçuk yıl sonra düzenlenen festivalde evlilik teklif etti. Evlilik teklifini Türkmen ve Kaşkay Türklerinden destek alarak Kaşkay Toyu oynadıkları sırada yapan Şakir Turan, "2 buçuk yıl önce Yörük Türkmen Festivali'nde tanıştık. Bu tip organizasyonlarda daha çok görüştük. İki buçuk yıl sonra yeniden bir Yörük Türkmen Festivali'nde bu teklifi yaptım" diye konuştu. Rüveyda Akın da teklifin kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, "Bu kadar çok kültürü ve insanı bir araya getiren bir ortamda evlilik teklif edilmek çok özel" diyerek duygularını dile getirdi.