Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden spor spikeri Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Duran, mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"Spor basınımızın önemli isimlerinden usta spiker Ümit Aktan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, spor basınımıza ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Ümit Aktan İçin Başsağlığı Mesajı
