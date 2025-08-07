Ümit Aktan İçin Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden spor spikeri Ümit Aktan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Duran, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Spor basınımızın önemli isimlerinden usta spiker Ümit Aktan'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Sayın Ümit Aktan'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, spor basınımıza ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."