Kırklareli'nde Ümit Besen ve Pamela 30 Ağustos Zafer Bayramı için konser verdi

Kırklareli'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Ümit Besen ve Pamela konser verdi.
Kırklareli Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda ilk olarak Besen sahne aldı.
Sevilen şarkılarını seslendiren Besen, daha sonra sahneye Pamela'yı davet etti.
Ümit Besen ve Pamela, bir süre birlikte şarkı söyledi.
Konserin ardından Belediye Başkanı Derya Bulut, Besen ve Pamela'ya çiçek ve plaket verdi.
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