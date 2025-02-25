Ümit Özdağ'dan İmamoğlu'na Ziyaret İzni İle İlgili Açıklama

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(ANKARA)- Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri'de beni ziyaret etmek için üç kez başvurmasına rağmen kendisine izin verilmemiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Silivri'de tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın annesi Gönül Özdağ'ı, Ankara'daki evinde ziyaret etti. Ziyarette Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'da bulundu. Ziyarete ilişkin Özdağ da sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayınladı. Özdağ, İmamoğlu'nın üç kez kendisini Silivri'de ziyaret etmek üzere başvurmasına rağmen izin verilmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri'de beni ziyaret etmek için üç kez başvurmasına rağmen kendisine izin verilmemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'a ve CHP Ankara İl Başkanı Sayın Ümit Erkol'a annem Gönül Özdağ'ı nazik ziyaretinden dolayı teşekkür ederim"