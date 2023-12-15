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Ümit Özdağ: Filistin milli meselemizdir diyenler, buyursun gitsinler Filistin'de savaşsınlar - Son Dakika
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Ümit Özdağ: Filistin milli meselemizdir diyenler, buyursun gitsinler Filistin'de savaşsınlar

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Filistin konusunda kendimizi gayet net ifade ettik. Kudüs bütün Müslümanların meselesidir, Filistin Arapların meselesidir. Filistin milli meselemizdir diyenler, buyursun gitsinler Filistin'de savaşsınlar, fazla mavra yapmasınlar dedi.

Ümit Özdağ: Filistin milli meselemizdir diyenler, buyursun gitsinler Filistin\'de savaşsınlar
15.12.2023 - 17:46,  Güncelleme: 17:47
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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Filistin konusunda kendimizi gayet net ifade ettik. Kudüs bütün Müslümanların meselesidir, Filistin Arapların meselesidir. Filistin milli meselemizdir diyenler, buyursun gitsinler Filistin'de savaşsınlar, fazla mavra yapmasınlar dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında Samsun'a geldi. Programı öncesinde basın mensupları ile bir araya gelen Özdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Diyarbakır'da bir bulvara Şeyh Said'in isminin verilmesini kabul etmediklerini; konuyu geri adım atılana kadar gündemde tutacaklarını söyledi.Zafer Partisi olarak yerel seçimler öncesi İYİ Parti'ye çağrı yaptıklarını söyleyen Özdağ, Bu çağrıda üzerinde anlaşamadığımız hususları erteleyerek veya parantez içine alarak 'seçimde bir iş birliği gerçekleştirelim' dedik. Böyle bir iş birliğinin yüzde 20'lik bir potansiyeli temsil ettiğini, Türk milletini iki kutup arasında ayrışmaktan kurtaracağını ifade ettik. Bundan dolayı bu teklifimiz seçmen zemininde büyük bir sevinçle karşılandı. Ancak şu ana kadar hem bu çağrımıza hem de Sayın Akşener'i ziyaret etmek için yapmış olduğum başvuruya bir cevap alamadık dedi.

'YENİ CHP, HDP İLE KOL KOLA'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Özdağ, Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu yeni Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ile kol kola. Genel Başkanı Şeyh Said'e hain diyemeyen, bu isyan sırasında öldürülen arkadaşlarının akrabalarının üzüntülerini gündemine alan bir siyasetçi. Bu söylediklerimin hiçbiri zan değil, Özgür Özel'in kendi açıklamaları. Doğrusu bu hayret verici. Rahmetli Atatürk'ün ruhunu ağır şekilde incittiğini düşünüyorum Özgür Özel'in diye konuştu.

'İNCİRLİK VE KÜRECİK'İ KAPATIN DİYORUZ'

Filistin konusunda kendilerini net bir şekilde ifade ettiklerini belirten Özdağ, Filistin milli meselemizdir diyenler, buyursun gitsinler Filistin'de savaşsınlar, fazla mavra yapmasınlar? ifadelerini kullandı.

İncirlik ve Kürecik'in kapatılması çağrısında bulunan Özdağ, 'Biz İncirlik'i kapatın diyoruz. Filistin bizim milli bir davamız değil ama Gazze'de bir soykırım var. Onun için İncirlik'i kapatın diyoruz. Kürecik'i kapatın diyoruz. Ticareti durdurun diyoruz. Baskı böyle olur, siyaset böyle olur. Bunları yapmayacaksınız, Filistin bizim milli davamız diyeceksiniz, ondan sonra da Gazze'de soykırım gerçekleştiren İsrail'e ekonomik olarak her türlü desteği vereceksiniz' dedi.

ÖZDAĞ'A TEPKİ

Ümit Özdağ, basın toplantısının ardından İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Özdağ ve partililer yolda yürürken, bir esnaf iş yerine üzerinde Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'nin fotoğrafının bulunduğu pankart astı.

Özdağ, buradan ayrıldıktan sonra bir çay ocağına girdi. Sohbet için oturduğu sırada yanına gelen bir vatandaş, Özdağ'ın dün akşam bir kafede gençlerle buluşup sohbet etmesini eleştirdi. Tartışma, vatandaşın çay ocağından ayrılması ile son buldu. (DHA)

Kaynak: DHA
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