Ümit Özdağ'dan, Maltepe Belediye Başkanı Köymen'e Ziyaret

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'i makamında ziyaret etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve beraberindeki parti heyeti, Maltepe Belediyesi'ni ziyaret ederek Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen ile bir araya geldi.

Özdağ, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yayımladı:

"Zafer Partisi Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu Üyelerimiz, Genel Başkan Başdanışmanlarımız, İstanbul İl ve Maltepe İlçe Teşkilatı mensuplarımız ile birlikte Maltepe Belediye Başkanı Sayın Esin Köymen'i makamında ziyaret ettik.

Maltepe'nin ve İstanbul'un sorunlarını, muhalefete uygulanan düşman ceza hukuku uygulamalarını konuştuk.

Nazik ev sahiplikleri için Belediye Başkanı Sayın Esin Köymen'e teşekkür ederim."