UMKE 30. Bölge Tatbikatı Siirt'te Yapıldı - Son Dakika
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UMKE 30. Bölge Tatbikatı Siirt'te Yapıldı

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Siirt'te UMKE tatbikatı, afet hazırlıkları için eğitimler ile başarıyla gerçekleştirildi.

23.10.2024 18:38
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UMKE 30. Bölge Tatbikatı, Siirt'te yapıldı

SİİRT - Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi bölge tatbikatı Siirt'in Eruh ilçesinde başarıyla gerçekleştirildi.

Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman'dan gelen yaklaşık 200 kişilik UMKE ekipleri, 30. Bölge Tatbikatını Eruh İlçesi Demirciler köyü mevkiinde gerçekleştirdi.

Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin İl Sağlık müdürlüklerine bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), 2024 yılı UMKE Faaliyet Programı kapsamında Siirt'te düzenlenen tatbikatta bir araya geldi. Deprem ve muhtemel afet senaryolarına karşı hazırlık amacıyla tıbbi arama kurtarma, triaj ve koordinasyon eğitimleri aldı. Tatbikata Çevre illerin UMKE ekipleri, AFAD, Jandarma ve Eruh Arama Kurtarma ekibi katıldı. Tatbikatta konuşan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya; "Bugün burada sağlık hizmetlerimizin önemli bir parçası olan Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin 30. Bölge tatbikatını gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Sağlık altyapımızı güçlendirmek, afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarımızı gözden geçirmek amacıyla düzenlediğimiz bu tatbikat bölgedeki sağlık koordinasyonunu pekiştirmek adına son derece önemlidir. Emeği geçen arkadaşlarımızın da emeklerinin yerini bulduğunu görerek memnuniyetimi ifade ediyorum." dedi.

Tatbikata; Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Siirt İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Siirt, Mardin, Batman ve Şırnak Sağlık İl Müdürleri ve personelleri katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel UMKE 30. Bölge Tatbikatı Siirt'te Yapıldı - Son Dakika

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