Umman, ABD Büyükelçisi'nin Açıklamalarını Kınadı
Umman, ABD Büyükelçisi'nin Açıklamalarını Kınadı

22.02.2026 02:26
Umman, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee'nin ifadelerini uluslararası hukuka aykırı buldu.

Umman Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, İsrail'in Orta Doğu'nun tamamı üzerinde kontrol sağlamasının "kabul edilebilir" olabileceğine dair ifadelerine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu beyanların uluslararası hukuku ve BM kararlarını ihlal ettiği, barış umutlarını zayıflattığı ve bölgenin güvenlik ile istikrarını tehdit ettiği vurgulandı.

Umman'ın bu tür açıklamaları kesin bir dille reddettiği belirtildi.

Açıklamada, "ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee tarafından yapılan ve işgal altındaki Filistin toprakları da dahil olmak üzere Arap toprakları üzerinde kontrolün dayatılmasının gayrimeşru biçimde kabulünü ima eden açıklamaları şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz." denildi.

Umman'ın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde ve Doğu Kudüs'ü başkent kabul eden bağımsız bir devlet kurulmasına yönelik desteğinin yinelendiği açıklamada, tüm Arap topraklarındaki işgalin sona erdirilmesi çağrısı tekrarlandı.

Huckabee, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a röportaj vermiş, Gazze'de İsrail tarafından gerçekleştirilen soykırımda çocukların öldürülmesini ve "Tevrat'a dayalı Büyük İsrail" görüşünü savunmuştu.

Büyükelçi Huckabee, Nil Nehri'nden Fırat Nehri'ne uzanan bölgede "İsrail'in Tevrat'a dayalı hakkı olduğunu" iddia ederek, "Hepsini alsalardı iyi olurdu." demişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da geçen yıl 14 Ağustos'ta kendisinin tarihi ve manevi bir misyon üstlenmiş olduğunu hissettiğini iddia ederek, işgal altındaki Filistin topraklarını da içeren "Büyük İsrail" vizyonuna bağlı olduğunu söylemişti.

İ24 News muhabirinin kendisine sorduğu "Büyük İsrail" vizyonuna karşı bir bağ hissedip hissetmediği sorusuna Netanyahu, "çok" yanıtını vermişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, İsrail, Güncel, Son Dakika

