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- Umman'da cami yakınında silahlı saldırı: 4 ölü

MUSKAT - Umman'ın başkenti Maskat'ta bir cami yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Umman'ın başkenti Maskat'ın al-Wadi al-Kabir semtindeki bir cami yakınında akşam saatlerinde ateş açıldı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada 4 kişinin hayatını kaybettiği, birkaç kişinin de yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.