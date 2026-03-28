Umman'da Salala Limanı'na İHA Saldırısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman'da Salala Limanı'na İHA Saldırısı

28.03.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman'daki Salala Limanı'na düzenlenen hava saldırısında bir işçi yaralandı.

Umman'daki Salala Limanı'na insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Umman resmi ajansı ONA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabında yayımlanan haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Bir güvenlik kaynağına dayandırılan haberde, Salala Limanı'nın 2 İHA ile hedef alındığı belirtildi.

Olayda limanda çalışan yabancı işçilerden birinin "orta derecede" yaralandığı ve liman tesislerindeki vinçlerden birinde sınırlı hasar meydana geldiği aktarıldı.

Haberde, Umman'ın bu "vahşi" saldırıları kınadığı, ülkenin güvenliğini ve sakinlerinin emniyetini sağlamak için gerekli tüm önlemleri alacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik, Saldırı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman'da Salala Limanı'na İHA Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 10:12:40. #7.12#
SON DAKİKA: Umman'da Salala Limanı'na İHA Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.