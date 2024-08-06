Umman'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu düzenleniyor

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Umman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) geleneksel Türk okçuluğu kursu veriyor.

YEE'den yapılan açıklamada, Okçular Vakfı işbirliğinde Türk okçuluğunun tarihinin dünyaya tanıtılması ve bu alanda sporcular yetiştirerek kültürler arasındaki diyaloğa katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirilen "Kemankeş Projesi" kapsamında "Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu" etkinliği düzenlendiği belirtildi.

Umman'da turistlerin büyük rağbet gösterdiği Zufar Festivali kapsamında gerçekleştirilen bu etkinliğin Umman'dan Al-Bayan Global Business adlı şirketin işbirliğinin yanı sıra Umman Sultanlığı Kültür, Gençlik ve Spor Bakanlığı Zufar Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Muskat Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları, Okçular Vakfı, Japon Karate Akademisi Umman (JKAOman) desteğiyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yunus Emre Enstitüsü, temsilciliklerinin bulunduğu ülkelerde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılarak Türk kültürünün kadim değerlerini geniş kitlelere tanıtmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan etkinliği ziyaret ederek kursiyerlerle tanışan Türkiye'nin Muskat Büyükelçisi Prof. Dr. Muhammed Hekimoğlu, "Bu faaliyet, Yunus Emre Enstitüsü'nün Umman Sultanlığı'ndaki kültürel çalışmalarının başlangıcı oldu. Umman Sultanlığı'nın derin kültürel birikimiyle ülkemizin kültürel birikimini bir araya getiren bu tür etkinliklerin devam etmesini arzu ederiz." dedi.

1 Ağustos'ta başlayan ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek etkinlik kapsamında okçuluk eğitiminin yanı sıra Türk okçuluğunun tarihi, incelikleri, İslam ve Türk kültüründeki yeri ve temel terimlerine ilişkin eğitim verileceği bildirildi.