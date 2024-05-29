Umman, İsrail'e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi - Son Dakika
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Umman, İsrail'e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi

Umman, İsrail\'e karşı caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi

Umman Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durduracak caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını talep etti. İsrail ordusunun Gazze'deki çadır kamplara yönelik saldırıları kınandı ve uluslararası toplumun sorumluluklarını yerine getirmesi istendi. Ayrıca Birleşmiş Milletlerin Gazze'deki ateşkes ve insani yardımların girişine izin verilmesi kararlarının uygulanması çağrısı yapıldı.

29.05.2024 12:07
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Umman, uluslararası toplumdan İsrail'in "Filistin halkına karşı işlediği savaş ve soykırım suçlarını" durduracak caydırıcı yaptırımlar uygulamasını istedi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadır kamplara yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Çadır kamplara saldırıların kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun yükümlülüklerini yerine getirerek, "Filistin halkına karşı işlenen savaş ve soykırım suçlarını durdurarak caydırıcı yaptırımlar dayatması" talebinde bulunuldu.

Açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) Gazze'de ateşkes ve insani yardımların girişine izin verilmesi yönündeki kararlarının da uygulanması çağrısı yapıldı.

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail ordusunun, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına 26 ve 28 Mayıs'ta düzenlediği saldırılarda 66 Filistinli hayatını kaybetmiş, 300'den faza kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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