Umman Müftüsünden İran'a Destek Çağrısı

Umman Müftüsü Şeyh Ahmed bin Hamed el-Halili, Müslümanları İran'a yönelik saldırılara karşı durma çağrısında bulundu.

Halili, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "haince" şeklinde nitelendirerek kınadı.

Müftü Halili, "Müslümanları ve dünyadaki tüm vicdan sahibi insanları buna karşı durmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Halili, Müslüman ülkelerin, bu savaşın sonuçlarından etkilenmemeleri ve birbirlerinin çıkarlarına zarar vermemeleri temennisinde bulundu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran ile İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine yönelik füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılarda bulundu.