Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman ve BM, Orta Doğu'daki Durumu Görüştü

15.04.2026 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı, BM temsilcisi ile Orta Doğu'daki çatışmaların çözümünü ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Özel Temsilcisi Jean Arnault ile Orta Doğu'daki genel durum ile bölgesel gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Bakanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamaya göre, Bakan Busaidi, Özel Temsilci Arnault ile bakanlıkta bir araya geldi.

Orta Doğu'daki genel durum ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, özellikle İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik savaşı, mevcut ateşkes süreci ve bölgede çatışmanın kalıcı şekilde sona erdirilmesine yönelik siyasi, güvenlik, ekonomik ve insani boyutlardaki çözüm arayışları değerlendirildi.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi, görüşme sırasında, ülkesinin BM öncülüğünde barışçıl ve diplomatik çözümlerin desteklenmesine yönelik çabalara olan desteğini yineledi.

Busaidi, farklı taraflar arasında bölgesel diyalog için uygun zeminin oluşturulmasının, gerilimin azaltılmasına, güvenin tesisine ve bölgede güvenlik ile istikrarın yeniden sağlanmasına katkı sunacağını vurguladı.

BM temsilcisi Arnault ise Umman'ın barış girişimlerini destekleme, arabuluculuk çabalarına katkı sağlama ve bölgesel istikrarı güçlendirme konusundaki yapıcı rolüne ve köklü deneyimine övgüde bulundu.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 17:42:43. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.