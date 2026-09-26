Umman ve İran dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ve geçiş serbestisinin sağlanmasına yönelik çabaları görüştü.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Busaidi ve Erakçi, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ile geçiş serbestisinin sağlanması ve bunun uluslararası ticaret ile enerji arzına katkı sunması ele alındı.

Taraflar ayrıca bölgedeki bazı ilişkilerde yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çabaları, Orta Doğu ve Körfez'deki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

İki bakan, güven inşa edilmesine, uzlaşıya dayalı çözümlere ve mevcut sorunların pratik şekilde ele alınmasına katkı sağlayacak diplomatik girişim ve temasların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Busaidi ve Erakçi, geliştirilecek çözümlerin tüm tarafların çıkarlarını gözetmesi ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Görüşme, son aylarda bölgede yaşanan askeri gerilimin ardından dünyanın önemli petrol ve ticaret geçiş güzergahlarından Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer konusunda devam eden gerilim sırasında gerçekleşti.

Umman, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanması amacıyla aylardır İran'la diplomatik temaslar yürütüyor. İki ülke 11 Temmuz'da Maskat'ta görüşmüş, uluslararası hukuk çerçevesinde seyrüsefer güvenliği ve serbestisini sağlayacak mutabakatlara ulaşmak amacıyla siyasi ve teknik düzeyde görüşmelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmıştı.

Tahran yönetimi 7 Eylül'de, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir geçiş güzergahına ilişkin Umman'la anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını duyurmuştu.

Buna karşın boğazdan gemi geçişlerinde aksaklıklar devam ediyor. Eylül ayındaki gemi takip verileri, 28 Şubat'ta ABD, İsrail ve İran arasında başlayan savaş öncesindeki seviyelere kıyasla gemi trafiğinde ciddi düşüş yaşandığını gösterdi.