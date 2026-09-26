Umman ve İran dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman ve İran dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman Dışişleri Bakanı el-Busaidi ile İran Dışişleri Bakanı Erakçi, New York'ta Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğini görüştü. Görüşme, boğazdan gemi geçişlerindeki aksaklıkların sürdüğü ve Eylül verilerine göre trafiğin savaş öncesine kıyasla ciddi düştüğü dönemde yapıldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ve geçiş serbestisinin sağlanmasına yönelik çabaları görüştü.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Busaidi ve Erakçi, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında ABD'nin New York kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliği ile geçiş serbestisinin sağlanması ve bunun uluslararası ticaret ile enerji arzına katkı sunması ele alındı.

Taraflar ayrıca bölgedeki bazı ilişkilerde yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çabaları, Orta Doğu ve Körfez'deki güncel gelişmeleri değerlendirdi.

İki bakan, güven inşa edilmesine, uzlaşıya dayalı çözümlere ve mevcut sorunların pratik şekilde ele alınmasına katkı sağlayacak diplomatik girişim ve temasların sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Busaidi ve Erakçi, geliştirilecek çözümlerin tüm tarafların çıkarlarını gözetmesi ve bölgede güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlaması gerektiğini belirtti.

Görüşme, son aylarda bölgede yaşanan askeri gerilimin ardından dünyanın önemli petrol ve ticaret geçiş güzergahlarından Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer konusunda devam eden gerilim sırasında gerçekleşti.

Umman, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin sağlanması amacıyla aylardır İran'la diplomatik temaslar yürütüyor. İki ülke 11 Temmuz'da Maskat'ta görüşmüş, uluslararası hukuk çerçevesinde seyrüsefer güvenliği ve serbestisini sağlayacak mutabakatlara ulaşmak amacıyla siyasi ve teknik düzeyde görüşmelerin sürdürülmesi konusunda anlaşmıştı.

Tahran yönetimi 7 Eylül'de, Hürmüz Boğazı'nda yeni bir geçiş güzergahına ilişkin Umman'la anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını duyurmuştu.

Buna karşın boğazdan gemi geçişlerinde aksaklıklar devam ediyor. Eylül ayındaki gemi takip verileri, 28 Şubat'ta ABD, İsrail ve İran arasında başlayan savaş öncesindeki seviyelere kıyasla gemi trafiğinde ciddi düşüş yaşandığını gösterdi.

Kaynak: AA
Hürmüz BoğazıDış PolitikaGüvenlikPolitikaNew YorkGüncelDünyaEylülİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Gaziantep’te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası Gaziantep'te ortaokulda velilerden turnike ve kaynak kitap parası istendiği iddiası
Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı “Asrın soygunu ile karşı karşıyayız“ Fon krizi tartışmalarına Özgür Özel de katıldı! "Asrın soygunu ile karşı karşıyayız"
Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı Mert Demir o anları paylaştı Serenay söyledi, sevgilisi kayda aldı! Mert Demir o anları paylaştı
Salah’ı kullanan uyanıklar şimdi yandı Salah'ı kullanan uyanıklar şimdi yandı
11:43
“Vanlı Kara Haydar“a ikinci soruşturma 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
"Vanlı Kara Haydar"a ikinci soruşturma! 934 milyon değerinde döviz ele geçirildi
11:39
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu Fenerbahçe kasayı açıyor
3 dönemlik yasağı kaldıracak ödeme belli oldu! Fenerbahçe kasayı açıyor
11:36
Fenerbahçe’de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
Fenerbahçe'de formayı unutan isim milli takımda şov yaptı
11:19
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender’in ölüm nedenini eşi açıkladı
25 yaşında hayatını kaybeden Tolga Kalender'in ölüm nedenini eşi açıkladı
11:14
Fon soruşturmasında kritik hamle 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
Fon soruşturmasında kritik hamle! 7 şirketin tüm yatırımcı kayıtları istendi
10:07
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
İki çocuğun müstehcen görüntüleri yabancı sitelerde çıktı, 2 kişi hemen tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 11:57:42. #7.12#
SON DAKİKA: Umman ve İran dışişleri bakanları Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei