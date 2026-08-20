Umman ve Japonya'dan Hürmüz Boğazı için Diplomasi Vurgusu - Son Dakika
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Umman ve Japonya'dan Hürmüz Boğazı için Diplomasi Vurgusu

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Umman, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik için diplomasi ve uluslararası işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Umman, Hürmüz Boğazı'nda sürdürülebilir güvenliğin, bölgede kalıcı barışın tesis edilmesini ve gerilimin düşürülmesi, itidal ve diplomasi yoluyla istikrarsızlığın temel nedenlerinin ele alınmasını gerektirdiğini açıkladı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, ülkesini ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu ile başkent Maskat'ta basın toplantısı düzenledi.

İki Bakan, bölgede gerilimin azaltılmasını sağlayacak nihai bir anlaşmaya ve siyasi çözüme ulaşılmasının yanı sıra uluslararası hukuka uygun şekilde Hürmüz Boğazı'nda deniz seyrüsefer serbestisinin güvence altına alınmasının önemini vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı, deniz güvenliği ve uluslararası hukuka bağlılıklarının sürdüğünü belirterek, daha fazla gerilim ve çatışmayı reddettiklerini ifade etti.

Hürmüz Boğazı'nda sürdürülebilir güvenliğin sağlanmasının bölgede kalıcı barışın tesis edilmesini gerektirdiğini belirten Busaidi, bunun bölgede kalıcı barışın tesis edilmesini ve gerilimin düşürülmesi, itidal ve diplomasi yoluyla istikrarsızlığın temel nedenlerinin ele alınmasını gerektirdiğini vurguladı.

Umman'ın Japonya ve tüm uluslararası ortaklarla diyalog, adalet ve barışçıl çözümleri desteklemek için çalışmayı sürdüreceğini ifade eden Bakan Busaidi, belirsizliğin bölgede ve dünyada arttığı bir dönemde güven, gerçekçilik ve diplomasi temelindeki ortaklıkların giderek daha fazla önem kazandığını kaydetti.

Umman-Japonya ekonomik ilişkileri

Umman Dışişleri Bakanı, iki ülke arasındaki ortaklığın önemli bir ayağını ekonomik ilişkilerin oluşturduğunu ifade ederek Japon şirketlerinin Umman'da özellikle enerji, yenilenebilir ve düşük karbonlu teknolojiler, lojistik ve altyapı alanlarına artan ilgisinden ve katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Umman'ın Japonya ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki serbest ticaret anlaşmasına ilişkin müzakerelerden olumlu sonuç alınmasını beklediğini aktaran Ummanlı Bakan, anlaşmaya varılmasının ikili ticaret ve yatırımların yanı sıra tedarik zincirlerinin güvenliğinin güçlendirilmesine ve iki ülke halkının karşılıklı yararına katkı sağlayacağını ifade etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Toşimitsu da ülkesinin Umman ile çok çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek için çalıştığını belirtti.

Umman'a ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazda istikrarlı ve uzun vadeli tedarik sağladığı için teşekkür eden Japon Bakan, iki ülkenin hidrojen ve amonyağın geliştirilmesi dahil temiz enerji alanındaki işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Japonya'nın mevcut Orta Doğu koşullarında ekonomik dayanıklılığı ve enerji güvenliğini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir işbirliği planı hazırladığını belirten Bakan Toşimitsu, İran konusunda ise "son derece kritik" bir aşamadan geçildiğine dikkati çekti.

Japon Bakan, gerilimin mümkün olan en kısa sürede azaltılması için daha fazla yapıcı görüşme gerçekleştirilmesini, Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında deniz ulaşımının serbestisinin güvence altına alınmasını ve bu konuda iki ülke arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini temenni etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Umman ve Japonya'dan Hürmüz Boğazı için Diplomasi Vurgusu - Son Dakika

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