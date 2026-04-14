Umman ve Katar Liderlerinden Telekonferans

Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre, Bin Tarık ile Şeyh Temim bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve bu gelişmelerin bölge ülkelerinin güvenlik ve ekonomisine yansımaları ele alındı.

Ayrıca seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için uluslararası düzeyde koordineli çabaların gerekliliği vurgulandı.

Taraflar, çatışmaların uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.