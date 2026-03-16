Umman ve Mısır'dan Askeri Gerilime Karşı İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman ve Mısır'dan Askeri Gerilime Karşı İşbirliği

16.03.2026 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman ve Mısır Dışişleri Bakanları, askeri tırmanışı durdurmak için siyasi çözümler vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamid el-Busaidi ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, bölgedeki askeri tırmanışı ve bunun yansımalarını ele aldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'da yer alan habere göre, Busaidi ile Abdulati, başkent Muskat'ta bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, bölgede artan askeri gerilimden duydukları derin endişeyi dile getirdi. İki bakan, tırmanışın durdurulması, savaşın sona erdirilmesi ve siyasi ile diplomatik çözümlerin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Bakanlar ayrıca Arap ülkelerini hedef alan askeri saldırıları reddettiklerini belirterek, bunların derhal durdurulması gerektiğini ve iyi komşuluk ilkeleri ile bölgesel işbirliğinin korunmasının önem taşıdığını ifade etti.

İkili, bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliğin korunması için siyasi ve diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kalırken, Birleşmiş Milletler Şartı ile uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmesinin önemini vurguladı.

Umman ile Mısır'ın, bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanması için siyasi ve diplomatik koordinasyonu sürdürme konusunda görüş birliğine vardığı ifade edildi.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Muskat ziyareti kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık tarafından kabul edildi.

Abdulati'nin görüşmede Mısır Cumhurbaşkanı'nın dayanışma mesajını ilettiği ve Kahire yönetiminin Umman'ın güvenliğine tam destek verdiğini vurguladığı belirtildi.

Görüşmede ayrıca bölgedeki gerilimin düşürülmesi için çabaların sürdürülmesinin önemi ele alındı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman ve Mısır'dan Askeri Gerilime Karşı İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Devrim Muhafızları’nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu Devrim Muhafızları'nın Uzay Ensitüsü bir kez daha vuruldu
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol Küme düşme hattını ilgilendiren Kasımpaşa-Eyüpspor maçında tek gol
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
Kuveyt’te İtalyan askerlerinin bulunduğu üsse dron saldırısı Sığınak vuruldu Kuveyt'te İtalyan askerlerinin bulunduğu üsse dron saldırısı! Sığınak vuruldu
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı "Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı

15:43
Trump’a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
Trump'a büyük şok: Hürmüz Koalisyonu başlamadan bitti
15:34
Seçimi kazanınca kendinden geçti
Seçimi kazanınca kendinden geçti
14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 15:59:17. #.0.4#
SON DAKİKA: Umman ve Mısır'dan Askeri Gerilime Karşı İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.