Umman ve Mısır Liderleri Gerilim Üzerine Görüştü

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgedeki son gelişmeleri ve bunların yansımalarını ele aldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, Bin Tarık ve Sisi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Orta Doğu'daki son durum ile bunun siyasi ve ekonomik etkileri değerlendirildi.

İki lider, krizin çözümü için ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilerletilmesine yönelik siyasi ve diplomatik çabaların artırılmasının önemini vurguladı.

Liderler ayrıca mevcut gerilimin azaltılması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve uluslararası hukuk uyarınca barış ve güvenliğin sağlamlaştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

İran'ın, önceki gün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.