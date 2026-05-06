Umman ve Mısır Liderleri Gerilim Üzerine Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Umman ve Mısır Liderleri Gerilim Üzerine Görüştü

06.05.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Umman Sultanı ve Mısır Cumhurbaşkanı, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve Orta Doğu'daki krizleri ele aldı.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgedeki son gelişmeleri ve bunların yansımalarını ele aldı.

Umman resmi haber ajansı ONA'ya göre, Bin Tarık ve Sisi bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Orta Doğu'daki son durum ile bunun siyasi ve ekonomik etkileri değerlendirildi.

İki lider, krizin çözümü için ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ilerletilmesine yönelik siyasi ve diplomatik çabaların artırılmasının önemini vurguladı.

Liderler ayrıca mevcut gerilimin azaltılması, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması ve uluslararası hukuk uyarınca barış ve güvenliğin sağlamlaştırılması gerektiğine dikkati çekti.

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim

İran'ın, önceki gün Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füze ile hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine iki füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Umman ve Mısır Liderleri Gerilim Üzerine Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’İntihar etti’ dendi, gerçek bambaşka çıktı 'İntihar etti' dendi, gerçek bambaşka çıktı
Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı Kakava ateşi, binlerce kişinin katılımıyla yakıldı
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi E-imza davasında mütalaa açıklandı: Ziya Kadiroğlu hakkında 120 yıla kadar hapis cezası istendi
Ünlü sunucu Eva Murati’nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi Ünlü sunucu Eva Murati'nin başı giydiği kıyafetler nedeniyle derde girdi
9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor 9 yıldır hayal ediyorlardı: Diyarbakırlı kızlar tarih yazıyor

15:43
Mahmut Tuncer’in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
Mahmut Tuncer'in gözlerden uzak büyüttüğü oğlunun siyasetçi olduğu ortaya çıktı
15:25
YILDIRIMHAN, İsrail’de büyük panik yarattı Sorulan soru her şeyi özetliyor
YILDIRIMHAN, İsrail'de büyük panik yarattı! Sorulan soru her şeyi özetliyor
14:52
Trump’tan İran’a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
Trump'tan İran'a mesaj: Anlaşma olursa savaş bitecek, olmazsa bombardıman başlayacak
14:52
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
Belediye başkanından görülmemiş teşvik: 10 çocuk yapana sıfır araç
14:41
Fenerbahçe’de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım’ı destekleyeceğim
Fenerbahçe'de bir isim adaylıktan çekildi: Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğim
14:07
Şebnem Ferah’ın konser biletleri 40 dakikada tükendi Karaborsaya düştü
Şebnem Ferah'ın konser biletleri 40 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 16:02:09. #7.12#
SON DAKİKA: Umman ve Mısır Liderleri Gerilim Üzerine Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.