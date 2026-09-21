Ümmiye Koçak, 'Anne Elimi Bırakma' ile bağımlılığın aileleri parçaladığını anlatacak - Son Dakika
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Ümmiye Koçak, 'Anne Elimi Bırakma' ile bağımlılığın aileleri parçaladığını anlatacak

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Ümmiye Koçak, \'Anne Elimi Bırakma\' ile bağımlılığın aileleri parçaladığını anlatacak
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Ümmiye Koçak, uyuşturucu ve alkol bağımlılığının yalnızca kullananı değil aileyi ve toplumu da sarstığını 'Anne, Elimi Bırakma' yeni oyunuyla sahneye taşıyacak. Koçak, Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu'nun provalarına başladığı oyunu Türkiye'nin her yerinde sahnelemek istiyor.

MERSİN'in kırsal Arslanköy Mahallesi'nde kurduğu tiyatroyla Anadolu kadınının sesini dünyaya duyuran ve futbolcu Cristiano Ronaldo ile oynadığı reklam filmiyle de tanınan Ümmiye Koçak, yeni oyunu 'Anne Elimi Bırakma' ile uyuşturucu ve alkol bağımlılığının açtığı yaraları sahnede anlatacak.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile bir reklam filminde rol alarak geniş kitlelerce tanınan Ümmiye Koçak, Toroslar ilçesi kırsal Arslanköy Mahallesi'nde kurduğu Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu ile de yıllardır Anadolu kadınlarının yaşadığı sorunları, çektiği filmler ve sahnelediği oyunlarla anlatıyor. Köy kadınlarını tiyatroyla buluşturan, yazdığı, yönettiği ve rol aldığı eserlerle kadınların, ailelerin ve Anadolu insanının sesi olan Koçak, yeni sezonda toplumsal bir yaraya daha dikkat çekecek.

'BİR ANNE OLARAK SESSİZ KALAMADIM'

Ümmiye Koçak'ın kaleme aldığı 'Anne, Elimi Bırakma' adlı oyun, uyuşturucu ve alkol bağımlılığının bir aileyi nasıl parçaladığını dramatik hikayeyle gözler önüne serecek. Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, yeni oyunun provalarına başladı.

Yeni oyununu anlatan Ümmiye Koçak, çevresinde tanık olduğu acı olayların kendisini derinden etkilediğini ve bu toplumsal soruna tiyatroyla dokunmak istediğini söyledi. Uyuşturucunun artık köylere kadar ulaştığını belirten Koçak, "Ben bir anneyim. Çevremde yaşananları izliyor ve görüyorum. Bazı şeyler herkes gibi benim de canımı acıtıyor. 'Bu konuya dokunmalıyım, bu oyunu yazmalıyım' dedim. Çünkü uyuşturucu artık köylere kadar geldi ve çok canımızı yakıyor. Bağımlılık yalnızca kullanan kişiyi değil, anne-babaları, kardeşleri ve bütün toplumu etkiliyor. Bu oyunu gerçekten içim acıyarak yazdım. Eğrisiyle-doğrusuyla, yanlışıyla, güzeliyle ve çirkinliğiyle yaşanan tüm gerçekleri göstermek istiyoruz. Bir anne olarak sessiz kalamadım" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE SAHNELEMEK İSTİYORUZ'

Uyuşturucu tehlikesine karşı aileleri ve gençleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını dile getiren Koçak, oyunla mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaşmak istediklerini vurguladı. Koçak, "Biz hepimiz anneyiz, Anadolu insanıyız. Uyuşturucu hepimizin canını yakıyor, çocuklarımızı yanlış yollara sürüklüyor. Bazen bilmeden, bazen farkına varmadan çocuklarımızı kaybediyoruz. Bu nedenle 'Anne, Elimi Bırakma' oyununu Türkiye'nin her yerinde sahnelemek istiyoruz. Yeni sezona harıl harıl hazırlanıyoruz ve bizi izleyicilerle buluşturacak davetleri bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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