Ümraniye Belediyesi, 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 ton kurban eti dağıttı

Ümraniye Belediyesi, ilçedeki 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 ton kurban eti dağıtımı yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı.
Bayramın ilk gününde kurban kesemeyen 2 bin 500 aileye toplam 15 ton kurban eti ekiplerce dağıtıldı.
Sağlık şartlarına ve dini vecibelere uygun kesilen kurbanlıkların etleri Necip Fazıl Mahallesi'ndeki aşevinde hazırlanıp soğutuculu araçlarla ailelere teslim edildi.
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