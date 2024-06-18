Ümraniye Belediyesi, 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 ton kurban eti dağıttı - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi, 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 ton kurban eti dağıttı

Ümraniye Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ilçedeki ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye toplam 15 ton kurban eti dağıttı. Sağlık şartlarına ve dini vecibelere uygun kesilen kurbanlıkların etleri aşevinde hazırlanıp soğutuculu araçlarla ailelere teslim edildi.

18.06.2024 14:29
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Ümraniye Belediyesi, ilçedeki 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 ton kurban eti dağıtımı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda ilçedeki ihtiyaç sahibi aileler unutulmadı.

Bayramın ilk gününde kurban kesemeyen 2 bin 500 aileye toplam 15 ton kurban eti ekiplerce dağıtıldı.

Sağlık şartlarına ve dini vecibelere uygun kesilen kurbanlıkların etleri Necip Fazıl Mahallesi'ndeki aşevinde hazırlanıp soğutuculu araçlarla ailelere teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye Belediyesi, 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 ton kurban eti dağıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye Belediyesi, 2 bin 500 ihtiyaç sahibi aileye 15 ton kurban eti dağıttı - Son Dakika
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