Ümraniye Belediyesi'nden 12 Roman Çifte Toplu Nikah Töreni - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden 12 Roman Çifte Toplu Nikah Töreni

Ümraniye Belediyesi, 12 Roman çift için düzenlediği toplu nikah töreniyle evliliklerine ilk adımı atmalarına destek oldu. Etkinliğe katılan İstanbullu protokol üyeleri, evliliğin önemine vurgu yaparak toplumda birlikteliğin artırılmasının önemini belirtti.

27.02.2025 19:23
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Ümraniye Belediyesi 12 roman çifte nikah töreni düzenledi

İSTANBUL - U"mraniye Belediyesi, 12 Roman c¸ifte U"mraniye Nika^h Sarayı'nda du"zenledigˆi toplu nika^h to"reniyle mutlu bir bas¸langıc¸ sundu. Bu anlamlı organizasyon, toplumun her kesimiyle gu"c¸lu" bagˆlar kurma hedefiyle gerc¸ekles¸tirilen etkinliklerin en o"zel o"rneklerinden biri oldu. Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Şevket Atlı, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Belediye Bas¸kanı I·smet Yıldırım, yaptıgˆı konus¸mada, her bireyin en temel haklarından biri olan evlilik ve aile birligˆinin o"nemine dikkat c¸ekti. "Bugu"n burada, birbirinden degˆerli Roman vatandas¸larımızla birlikteyiz. Birlikte attıgˆınız bu adım, yalnızca sizin hayatınızda bir do"nu"m noktası degˆil, aynı zamanda U"mraniye'mizin ku"ltu"rel c¸es¸itliligˆinin bir yansımasıdır. Ailelerinizi kurarken birbirinize olan sevgi ve saygınızı her zaman korumanızı diliyoruz" diyerek evliliklerinin toplumda birles¸tirici bir rol oynayacagˆına vurgu yaptı.

Nika^hlarını kıyan c¸iftler, mutluluklarını ve heyecanlarını sevdikleriyle paylas¸ırken, nika^h cu"zdanlarını alarak yeni bir hayatın ilk adımını atmanın heyecanını yas¸adılar. Bu anlamlı gu"nde bir araya gelen c¸iftler, toplu nikah to"reninin onlar ic¸in unutulmaz bir anı oldugˆunu ifade ettiler.

Bu o"zel gu"n, U"mraniye'deki Roman vatandas¸lar ic¸in unutulmaz bir anı olarak kalırken aynı zamanda bo"lgedeki ku"ltu"rel c¸es¸itliligˆin ve hos¸go"ru"nu"n artmasına da bu"yu"k bir katkı sagˆladı. To"renin ardından, c¸iftler ve davetliler hatıra fotogˆrafı c¸ektirerek bu o"zel gu"nu" o"lu"msu"zles¸tirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye Belediyesi'nden 12 Roman Çifte Toplu Nikah Töreni - Son Dakika

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