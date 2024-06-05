Ümraniye Belediyesi'nden 'Dünya Çevre Günü' etkinliği - Son Dakika
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Ümraniye Belediyesi'nden 'Dünya Çevre Günü' etkinliği

Ümraniye Belediyesi, çocuklar ve gençlerin çevre bilincini arttırmak amacıyla 'Sıfır Atık' sloganıyla 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' programı düzenledi. Programda Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sıfır atık konusunda öncü olduklarını belirtti ve çevre temizliği konusunda topluma çağrıda bulundu.

05.06.2024 16:20
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Ümraniye Belediyesi'nden 'Dünya Çevre Günü' etkinliği

İSTANBUL - Ümraniye Belediyesi, çocuklar ve gençlerin çevre bilincini arttırmak amacıyla 'Sıfır Atık' sloganıyla 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' programı düzenledi.

Ümraniye Belediyesi tarafından Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Kültür Merkezi'nde 'Sıfır Atık' sloganıyla, 5 Haziran 'Dünya Çevre Günü' doyasıyla program düzenledi. Programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın yanı sıra, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Selim Çetinkaya, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, Ümraniye'de bir çok okuldan öğrenci, öğretmen ve aileleri katıldı. Çevre günü etkinliği Ümraniye İlçesi'nde yapılan çalışmaları içeren video ile başlarken katılımcıların kürsü konuşması ile devam etti. Ayrıca Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından en çevreci okullara plaket ve hediye takdim etti.

"Sıfır atık konusunda öncü belediyeyiz"

Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Dünya Çevre Günü bugün 5 Haziran. Ümraniyemizde sıfır atık konusunda belge almış ilk belediyelerden biriyiz. Öncü belediyeyiz bu konuda. Bu konuda tabii en önemlisi çocuklarımızın eğitilmesi, her sene 50 - 60 bin yavrumuzu okullarda çevre bilinciyle alakalı, sıfır atıkla alakalı bu duyarlılığı eğitim olarak veriyoruz. Ben ailelerden şunu istiyorum. Lütfen çevremizi temiz tutalım. Babalardan ve annelerden rica ediyorum. Sigara izmaritlerini lütfen yerlere atmayınız. Cami önlerinde, okul önlerinde, alışveriş merkezlerinin önlerinde ve de kafelerin önlerinde sigara izmariti atmak çevreyi kirletmekle eşdeğer. Sigara izmaritlerini lütfen hiçbir şey yapamıyorsan cebinde sakla, sigarayı sakladığın gibi. Sonra gidin çöpe atın. En önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi o. Lütfen, temiz bir çevreyle, sağlıklı bir nesil yetiştirerek şehir bilinciyle yetişmiş bir toplum olarak birbirimizi ikaz edelim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ümraniye Belediyesi'nden 'Dünya Çevre Günü' etkinliği - Son Dakika

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