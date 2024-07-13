Ümraniye Belediyesi\'ne ait Trabzon Park Millet Bahçesi\'nde çardak yangını

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Sağanaktan kaçmak için attıkları adım sonları oldu, korkudan kimse yardım edemedi

ÜMRANİYE Belediyesi'ne ait Trabzon Park Millet Bahçesi'nde bulunan çardak alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 00.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bulunan Ümraniye Belediyesi'ne ait Trabzon Park Millet Bahçesinde çıktı. Çardağın yandığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. büyüyen alevler ağaçlara da sıçrarken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.