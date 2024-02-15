Ümraniye Belediyesi, Personel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası ile zam anlaşması yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümraniye Belediyesi, Personel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası ile zam anlaşması yaptı

Ümraniye Belediyesi, Personel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası ile zam anlaşması yaptı

Ümraniye Belediyesi, Personel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda şirket personeline yüzde 50 oranında zam yapma kararı aldı. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, yapılan zamın yanı sıra tek seferlik 5 bin lira ikramiye de verileceğini açıkladı. Yıldırım, belediye personelini enflasyona ezdirmemek amacıyla yapılan zamın hayırlı olmasını temenni etti.

15.02.2024 12:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi, kamu şirketi Personel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda şirket personeline yüzde 50 oranında zam yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, belediye personeliyle bir araya geldiği "moral yemeği"nde zam oranını açıkladı.

Yıldırım, kamu şirketi olan Personel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda çalışanlara yüzde 50 oranında zam yaptıklarını, ayrıca tek seferliğine 5 bin lira ikramiye vereceklerini bildirdi.

İlçede gece-gündüz demeden fedakarca çalışan belediye personelini tebrik eden Yıldırım, onları enflasyona ezdirmemek amacıyla yaptıkları bu zammın hayırlı olmasını temenni etti.

Program sonunda Yıldırım ile belediye personeli günün anısına fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA

Ümraniye, Kamu, Belediye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye Belediyesi, Personel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası ile zam anlaşması yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 14:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye Belediyesi, Personel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası ile zam anlaşması yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement