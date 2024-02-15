Ümraniye Belediyesi, Personel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası ile zam anlaşması yaptı

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Ümraniye Belediyesi, kamu şirketi Personel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda şirket personeline yüzde 50 oranında zam yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, belediye personeliyle bir araya geldiği "moral yemeği"nde zam oranını açıkladı.

Yıldırım, kamu şirketi olan Personel AŞ ve Hizmet-İş Sendikası arasında yapılan müzakereler sonucunda çalışanlara yüzde 50 oranında zam yaptıklarını, ayrıca tek seferliğine 5 bin lira ikramiye vereceklerini bildirdi.

İlçede gece-gündüz demeden fedakarca çalışan belediye personelini tebrik eden Yıldırım, onları enflasyona ezdirmemek amacıyla yaptıkları bu zammın hayırlı olmasını temenni etti.

Program sonunda Yıldırım ile belediye personeli günün anısına fotoğraf çektirdi.