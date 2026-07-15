Ümraniye'de 15 Temmuz coşkusu: 'Milletin ve İnancın Zaferi' - Son Dakika
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Ümraniye'de 15 Temmuz coşkusu: 'Milletin ve İnancın Zaferi'

15.07.2026 23:39
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Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 'Milletin ve İnancın Zaferi' programı düzenledi. Vatandaşlar mehteran eşliğinde yürüdü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması izletildi.

Ümraniye Belediyesince, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, "Milletin ve İnancın Zaferi" programı gerçekleştirildi.

Ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, Alemdağ Caddesi'nde toplandı. İstanbul Vali Yardımcısı Yücel Gemici, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ın da katıldığı kalabalık, mehteran takımı eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na yürüdü.

Burada mehteran takımının gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi'ndeki "10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim" programındaki konuşması dev ekranda izletildi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan programda, darbe gecesi yaşananlara ilişkin hazırlanan videolar ve Ümraniyeli şehitlerin aileleriyle yapılan röportajlar ekranlarda gösterildi.

Ümraniye Kaymakamı Çelik programdaki konuşmasında, "Bugün tarihimizin en karanlık gecelerinden birinin, milletimizin sarsılmaz iradesi sayesinde aydınlık bir sabaha dönüştüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu gecede Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından devletimize, demokrasimize ve bağımsızlığımıza yönelik gerçekleştirilen hain darbe girişimi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizin ve kahraman güvenlik güçlerimizin kararlı direnişi sayesinde bertaraf edilmiş, darbe yapanlara darbe vurulmuştur." ifadelerini kullandı.

Çelik, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla yad ederek, fedakarlıklarıyla milletin gönlünde müstesna bir yer edinen gazilere de şükranlarını sundu.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım ise bugünün takvimlerden bir yaprak değil, imanın küfre, hakkın batıla, aziz milletin FETÖ'cü hainlere karşı galip geldiği bir gün olduğunu söyledi.

Yıldırım, 15 Temmuz'un ülke ve millet için tarihin en büyük dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbenin ve darbecilerin tarihe gömüldüğü gündür. 15 Temmuz aziz milletimizin ferasetiyle doğrulduğu gündür. 15 Temmuz o karanlık geceyi karanlığa gömen kahramanların, artık hiçbir şey eskisi olmayacak, dediği gündür. 15 Temmuz'daki alçak ayaklanmayı sadece bir darbe girişimi olarak görmek büyük bir hatadır. Her geçen yıl daha iyi görüyoruz ki 15 Temmuz, milli savunma yatırımlarından tutun da dış politikaya varıncaya kadar ayağımıza takılan prangalardan kurtulduğumuz gündür."

Konuşmaların ardından programda sela okundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de 15 Temmuz coşkusu: 'Milletin ve İnancın Zaferi' - Son Dakika

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