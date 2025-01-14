Ümraniye\'de 68 Bin Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırıldı

Güncel

Ümraniye Belediyesi, çevre dostu çalışmalar kapsamında ilçe genelinde 68 bin ton katı atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünün modern araçlarla ve profesyonel ekiplerle yürüttüğü sistemli atık yönetimi sayesinde cadde, sokak ve mahallelerde düzenli olarak atıklar toplandı.

Son 1 yılda, vatandaşların çıkardığı eski eşya ve moloz gibi atıklar ile ilçede faaliyet gösteren 1012 işletmeden kaynaklanan dönüştürülemeyen atıklar olmak üzere toplamda 68 bin ton katı atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Belediye, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarıyla çevre dostu projelerini sürdürmeyi hedefliyor.