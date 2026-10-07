Ümraniye'de amatör futbolcu cinayeti davası 16 Ekim'e ertelendi, savcı müebbet istedi

Ümraniye'de, amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin davada 7'si tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 7 tutuklu sanık ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Celse arasında mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, Aleyna Tutuş'un "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan tahliyesini ve "suçu bildirmeme" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık ve müşteki avukatları mütalaaya karşı ek savunma talebinde bulundu.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın annesi Ülker Kundakçı, "Bilal Kadayıfçıoğlu'nun bana bir evlat borcu var. Uyuşturucu kullanan, silahla yaralaması olan insana silah ruhsatı nasıl verildi? Lütfen benim suç duyurumu dikkate alın. Bunlar neden dışarı salınacak? Bir can gitti. Dün benim oğlumun doğum günüydü. Aleyna en büyük suçlu, tetikçi getirtti, olay onun yüzünden bu noktaya geldi. En büyük suçlu bu. Çocuğumu öldürenleri dışarı çıkarmayın." dedi.

Sanık İzzet Yıldızhan, "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Beraatımı ve yurt dışı yasağımın kalkmasını ve telefonumu istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Sevdiğim insanı kaybettim ve bununla suçlanıyorum"

Mahkemede savunma yapan Aleyna Tutuş, "Ben gerçekten cezaevinde çok kötüyüm. Sevdiğim insanı kaybettim ve bununla suçlanıyorum. Hakkımda çıkan haberler için hakkımı helal etmiyorum. Kendimi bir yangının içinde buldum." dedi.

"Parmağım tetikte değildi"

Kendisinin ateş etme kastı olmadığını belirten sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu ise "Oraya gittiğim zaman orada beklediklerini görünce caydırıcı olması için silahlıydım asla öldürme kastım yoktu. Parmağım tetikte değildi. Ben ateş etmedim. Buradan çıkmak nasip olmasın." savunmasını yaptı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafların esasa ilişkin savunma yapmaları için süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi. Tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ümraniye Tatlısu Mahallesi'nde 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kubilay Kaan Kundakçı'nın (21), olay yerine iki araçla gelen sanıklardan birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi incelemesine göre, hayatını kaybeden Kundakçı'nın içinde bulunduğu aracın önüne iki aracın yanaştığı, araçtan inen şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun belinden silah çıkararak maktulün bulunduğu aracın ön yolcu kapısını açıp ateş ettiği anlatılıyor.

Kundakçı'nın ölümcül yaralanmaya yol açan tek kurşunla hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, sanıkların olaydan saatler önce bölgeye gelip gittikleri, saldırının spontane değil planlı olabileceğine yönelik kuvvetli şüphe oluştuğu kaydediliyor.

HTS kayıtları, cep telefonu incelemeleri ve kriminal raporlara göre, olay öncesi sanıklar arasında yoğun irtibat bulunduğu, olay sonrası bazı temasların devam ettiği vurgulanan iddianamede, sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun, "kasten öldürme", Aleyna Tutuş ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Sanıklar Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece ve Bilal Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülen iddianamede, Metin Kadayıfçıoğlu'nun "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "suçluyu kayırma" suçlarından 1 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, sanık Engin Taşkıran hakkında "suçluyu kayırma" ve "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6 aydan 10 yıla kadar, sanıklar İzzet Yıldızhan ve Ahmet Özkoç'un ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

10 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını hazırlamıştı. Kabul edilen mütalaada Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenmiş ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edilmişti.