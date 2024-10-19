Ümraniye\'de Çatı Katında Yangın

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ÜMRANİYE'de, bir iş yerinin depo olarak kullanılan çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yukarı Dudullu Mahallesi, Bayrak Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin depo olarak kullanılan çatı katında saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ekiplerin müdahalesi sırasında dumanlar etrafı sardı. Yangında yaralanan olmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.