Ümraniye'de Çocuğa Taksi Çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ümraniye'de Çocuğa Taksi Çarptı

Ümraniye\'de Çocuğa Taksi Çarptı
14.02.2026 13:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de yol geçmek isteyen çocuğa taksi çarptı, çocuk yara almadı. Olay güvenlik kamerasında.

ÜMRANİYE'de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa taksi çarptı. Kazada çocuk yara almazken, olay anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Atakent Mahallesi Mithat Paşa Caddesi ile Reşit Paşa Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki taksi, caddeden sağa dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğa çevredekiler yardım etti. Kazada çocuğun yara almadığı öğrenilirken, kaza anı başka bir sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Ümraniye, Güvenlik, Güncel, Ulaşım, Çocuk, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Çocuğa Taksi Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İngiltere’de Filistin destekçisi “Palestine Action“ grubuna yönelik “terör“ yasağına yargı engeli İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli

14:01
Eşini Boğazından Kesti
Eşini Boğazından Kesti
13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 14:28:30. #7.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Çocuğa Taksi Çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.