Ümraniye'de düğün konvoyu yapan sürücülere 6 bin 210 lira ceza kesildi - Son Dakika
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Ümraniye'de düğün konvoyu yapan sürücülere 6 bin 210 lira ceza kesildi

Ümraniye\'de düğün konvoyu yapan sürücülere 6 bin 210 lira ceza kesildi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Ümraniye'de düğün konvoyu yapan 3 sürücüye toplam 6 bin 210 lira ceza kesti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler üzerine yapılan çalışmada, sürücülerin trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ceza uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

15.05.2024 17:52
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Ümraniye'de düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplam 6 bin 210 lira ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik ekiplerinin, sosyal medyadan paylaşılan görüntülere yönelik yaptığı çalışmada, Güney Şile Otoyolu'nda düğün konvoyu sırasında, 34 BVN 585 plakalı otomobilin sürücüsü M.B, 34 EJS 479 plakalı aracın sürücüsü H.E.B. ve 07 ADZ 758 plakalı aracın sürücüsü B.B'nin trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Ekipler, sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 6 bin 210 lira ceza uyguladı.

Haklarında adli işlem başlatılan sürücüler, Atakent Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ümraniye'de düğün konvoyu yapan sürücülere 6 bin 210 lira ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de düğün konvoyu yapan sürücülere 6 bin 210 lira ceza kesildi - Son Dakika
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