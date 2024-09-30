Ümraniye'de Gıda Denetimleri Artıyor

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Ümraniye Belediyesi, ilçe genelinde gıda ürünlerinin satışının yapıldığı işletmelerde denetim gerçekleştiriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimleri artıran zabıta ekipleri, ilçedeki pastane, fırın, zincir marketler ve tatlı satışı yapan işletmeleri düzenli olarak denetliyor.

İşletmelerde özellikle terazi, etiket ve gramaj kontrollerini sağlayan ekipler, ürünlerin uygun koşullarda satılmasını sağlamak için titizlikle çalışıyor.

Ayrıca, malzemelerin son kullanma tarihleri, ürün gramajları ve çalışanların temizlik kurallarına uygunluğu da denetimler kapsamında kontrol ediliyor.

Belirlenen kurallara uymayan işletmelere yasal işlem uygulayan ekiplerin denetimleri sürecek.