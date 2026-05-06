Ümraniye'de Hırsızlık Çetesi Yakalandı
Ümraniye'de Hırsızlık Çetesi Yakalandı

06.05.2026 00:12
Otoparkta 2 kg altın ve 60 bin Euro çalan 4 şüpheli gözaltına alındı, tutuklandı.

ÜMRANİYE'de otoparkta park halinde bulunan otomobilden 2 kilogram altın ve 60 bin Euro parayı çalan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin motosiklet kaskıyla yüzünü gizleyerek girdiği otoparkta hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ümraniye, Esenevler Mahallesi'nde 14 Nisan'da M.B.'ye ait otomobilin içinde bulunan 2 kilogram altın ile 60 bin Euro para çalındı. Mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı.

HIRSIZLIK KAMERADA İ

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızlık anının otoparkın güvenlik kameralarına yansıdığını belirledi. Görüntülerde motosiklet kasklı bir şüphelinin, binanın otoparkına girdikten sonra otomobile yöneldiği, aracın kapısını açtıktan sonra hırsızlığı gerçekleştirdiği görüldü. Görüntülerin izini süren polis ekipleri, şüphelinin motosikletle olay yerinden ayrıldığını, çaldıklarını ise biraz ilerde bekleyen başka bir otomobilin içindeki suç ortaklarına teslim ettiğini belirledi. Hırsızlık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, bu otomobilin de bir süre sonra çalınan altın ve paraları başka otomobile aktardığını tespit etti.

YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği şüphelileri Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan 7 şüpheliden 3'ü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, 4 şüphelinin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı. Poliste verdikleri ifadelerde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen 4 şüpheli çıkarıldıkları Adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

