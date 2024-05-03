Ümraniye'de İETT şoförünü silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ümraniye'de İETT şoförünü silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Ümraniye'de sefer yapan bir otobüsün şoförü ile yaşanan tartışmanın ardından şoföre silahlı saldırıda bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin sarhoş olduğunu ve tartışmanın neden çıktığını hatırlamadığını ifade ettiği belirtildi. Şüphelinin daha önce 12 suç kaydının bulunduğu ve adliyeye sevk edileceği açıklandı.

03.05.2024 23:20
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Ümraniye'de İETT şoförünü silahla yaralayan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kadıköy-Ümraniye hattında sefer yapan otobüsün şoförü E.G, dün akşam saatlerinde Kadıköy mevkisinde D.C. (34) ile tartıştı.

E.G'yi Adem Yavuz Mahallesi'ndeki son durağa kadar takip eden D.C, burada tekrar tartıştığı otobüs şoförüne silahlı saldırıda bulundu.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, otobüs şoförü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi'nde olduğunu tespit ettiği şüpheli D.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, sarhoş olduğunu ve neden tartıştığını hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

Yapılan araştırmada 12 suç kaydı tespit edilen D.C'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: AA

Ümraniye, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de İETT şoförünü silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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