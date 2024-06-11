Ümraniye\'de motosiklet sürücüsü bıçakla tehdit eden şüpheliler gözaltına alındı

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Ümraniye'de tartıştıkları motosiklet sürücüsünü bıçakla tehdit eden iki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "Motosiklet sürücüsü bıçakla tehdit edildi" başlığıyla yer alan videoya ilişkin inceleme başlattı.

Ümraniye Cemil Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde motosiklet sürücüsü E.B. ile beraberindeki Z.Ş'yi bıçakla tehdit eden şüphelilerin K.K. ve E.Ç. olduğu tespit edildi.

Çalışmalar sonucu iki şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden K.K. "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli makamlara sevk edilirken, E.Ç. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.