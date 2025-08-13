Ümraniye\'de Otomobil Yangını

ÜMRANİYE'de seyir halindeki otomobilin motorunda başlayan yangın kısa sürede aracın tamamına yayıldı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 18: 00 sıralarında Hekimbaşı Mahallesi TEM otoyolu üst geçidinde çıktı. Seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından duman çıktığını gören sürücüsü, aracı yol kenarında durdurarak indi. Motorda başlayan yangın, kısa sürede yayılarak aracın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de üst geçitteki trafiği durdurarak önlem aldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.