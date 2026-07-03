Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Necip Fazıl Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüphelilerce silahla ateş açıldı.
Açılan ateş sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı - Son Dakika
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