Ümraniye'de skuter sürücüsüne saldıran şüpheliye ev hapsi, 180 bin lira ceza verildi

Ümraniye'de trafikte tartıştığı skuter sürücüsüne aracından inerek saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Ümraniye'de caddede seyir halindeyken durdurduğu aracından inip skuter sürücüsüne saldırdığı ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İ.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan İ.T. hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikte bir sürücünün güvenlik tehlikesi oluşturduğuna dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine çalışma başlatmıştı.

Yapılan incelemede, bir cadde üzerinde seyir halindeki aracını durdurup inerek skuter sürücüsüne saldırdığı, bu sırada trafik güvenliğini tehlikeye attığı tespit edilen İ.T. (25) yakalanmıştı.

İ.T'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulanmış, ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün boyunca trafikten menedilmişti.

Şüpheli İ.T. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan da adli işlem başlatılmıştı.