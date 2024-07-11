Ümraniye'de Yabancı Uyruklu İş Yerlerine Vergi Levhası Sorup Para İsteyen 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ümraniye'de Yabancı Uyruklu İş Yerlerine Vergi Levhası Sorup Para İsteyen 3 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de Suriye ve Afganistan uyruklu kişilerin işlettiği 4 iş yerine giderek vergi levhası sorup para isteyen 3 şüpheliyi tutukladı. Şüphelilerin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen anları da delil olarak kullanıldı.

11.07.2024 22:53
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Ümraniye'de, yabancı uyruklu kişilere ait 4 iş yerine giderek vergi levhası sorup para isteyen 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Temmuz'da Suriye ve Afganistan uyruklu kişilerin işlettiği 4 iş yerine gidilerek dükkan sahiplerine vergi levhası sorulup para istenildiği bilgisi üzerine inceleme başlattı.

Ekipler, şüphelilerin M.D. (24), B.D. (24) ve H.K. (21) olduğunu belirledi.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlılardan M.D'nin 20, diğerlerinin ise birer suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, 3 şüphelinin iş yerlerine gidip sahiplerinden para istediği anların güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Kamerası, Afganistan, Ümraniye, Suriye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Yabancı Uyruklu İş Yerlerine Vergi Levhası Sorup Para İsteyen 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'de Yabancı Uyruklu İş Yerlerine Vergi Levhası Sorup Para İsteyen 3 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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