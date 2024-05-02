Ümraniye'de Yamanevler Mahallesi'nde Kapalı Pazar Alanı Hizmete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümraniye'de Yamanevler Mahallesi'nde Kapalı Pazar Alanı Hizmete Açıldı

Ümraniye\'de Yamanevler Mahallesi\'nde Kapalı Pazar Alanı Hizmete Açıldı

Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar alanı cumartesi ve çarşamba günleri hizmet vermeye başladı. 12 bin metrekare alanda kurulan ve 2 kattan oluşan pazar alanı haftada iki gün hizmet verecek. Ücretsiz servislerle pazara ulaşım sağlanacak ve pazar yerinde yönetim ve ticari alanları, pazar stantları, güvenlik, çay ocağı, mescitler, çocuk oyun bölümü ile 300 araç kapasiteli otopark bulunuyor. Geçen hafta çarşamba ve cumartesi günü hizmet veren pazardan yaklaşık 10 bin kişi alışveriş yaptı.

02.05.2024 11:57  Güncelleme: 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediyesi tarafından Yamanevler Mahallesi'nde yapılan kapalı pazar alanı cumartesi ve çarşamba günleri hizmet vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 bin metrekare alanda kurulan ve 2 kattan oluşan Yamanevler Mahallesi'ndeki kapalı pazar alanı haftada iki gün hizmet verecek.

Pazara gelebilmek için konulan ücretsiz servisler, Yamanevler Mahallesi İmam Azam Camisi, İnkılap Mahallesi Mevlana Camisi, Site Mahallesi Soyak Camisi, Kazım Karabekir Mahallesi Meyveli Bahçe Camisi, Atakent Mahallesi Halilurrahman Camisi ve Armağanevler Mahallesi Hidayet Camisi önü olmak üzere 6 farklı noktadan saat 11.00 ile 19.15 arasında her 45 dakikada bir hareket edecek.

Ayrıca pazar yerinde, yönetim ve ticari alanları, pazar stantları, güvenlik, çay ocağı, mescitler, çocuk oyun bölümü ile 300 araç kapasiteli otopark yer alıyor.

Geçen hafta çarşamba ve cumartesi günü hizmet veren pazardan yaklaşık 10 bin kişi alışveriş yaptı.

Kaynak: AA

Alışveriş, Ümraniye, Çocuk, Yerel Haberler, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'de Yamanevler Mahallesi'nde Kapalı Pazar Alanı Hizmete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 12:55:22. #1.13#
SON DAKİKA: Ümraniye'de Yamanevler Mahallesi'nde Kapalı Pazar Alanı Hizmete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement