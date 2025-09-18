Ümraniye'de Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi - Son Dakika
Ümraniye'de Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

Ümraniye\'de Yangın: 4 Kişi Dumandan Etkilendi
18.09.2025 13:11
Ümraniye'de 3 katlı bir binada çıkan yangında biri bebek 4 kişi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

ÜMRANİYE'de 3 katlı binada çıkan yangın itafiye ekiplerince söndürüldü.Yangında biri 2 aylık bebek 4 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafındna yapıldı.

Yangın saat 11.45 sıralarında Tepeüstü Mahallesi Poyraz caddesinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.Üst katta oturanlar dumanları fark ederek, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye,polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye binada mahsur kalanları tahliye etti.Dumandan etkilenen biri 2 aylık bebek 4 kişinin ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Dumandan etkilenenler daha sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıdı.Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

'DUMAN BASITIRINCA NEFES ALAMADIM'

Üst katta oturan Ömer Arzumanoğlu ise, "Evde oturuyorduk,bir koku geldi.Kapıyı açtık baktık binayı duman kaplamış.En alt katta yangın olmuş. Biz de itfaiyeyi aradık, durum bu. Şu an ölen ya da yaralanan yok Allah'a şükür. Üst katta bebek vardı onun için geldi ambulans" diye konuştu. Dumandan etkilenenler arasında bulunan Kerem Aydın ise, "Yangının çıkış nedenini ben de bilmiyorum.Ben uyuyordum duman birden bastırınca nefes alamadım.Kalktım bir anda. Evde çocuklar vardı. Hepsini balkona çıkardım.İtfaiyenin gelmesini bekledik. Telefon yanımdaydı insanlara haber verdim" dedi.

Kaynak: DHA

