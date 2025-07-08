Ümraniye'de Yangın: Çocuk Oyunuyla Başladı

Ümraniye'de tek katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumlupınar Mahallesi Sevap Sokak'taki tek katlı evde çakmakla oynayan çocuk, yangın çıkmasına neden oldu.

Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evdeki çocuk ile anneannesi vatandaşların yardımıyla dışarıya çıkarıldı. Dumandan etkilenen kadın ve çocuk ambulansta ayakta tedavi edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahalle sakinlerinden Emirhan Özgür, yangın haberini alınca geldiklerini, içeride bir kadın ile ufak çocuğun kaldığını, balyozla kapıyı kıran arkadaşlarının kadın ve çocuğu dışarıya çıkardığını söyledi.

Kadın ve çocuğa ambulansta hava verildiğini anlatan Özgür, "Daha sonra itfaiye yangını söndürdü. Bildiğimiz kadarıyla küçük çocuk yatağı yakmış." diye konuştu.