Ümraniye'deki 11 okulda kütüphaneler toplu açılış yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümraniye'deki 11 okulda kütüphaneler toplu açılış yapıldı

Ümraniye\'deki 11 okulda kütüphaneler toplu açılış yapıldı

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçedeki 11 okulda yapımı tamamlanan kütüphanelerin toplu açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı. Başkan Yıldırım, sosyal sorumluluk projesi kapsamında hizmete sunulan kütüphaneler için projeye katkı ve emek verenlere teşekkür etti.

01.05.2024 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçedeki 11 okulda yapımı tamamlanan kütüphanelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Selçuk Ecza 50. Yıl Ortaokulu, Çayırönü İmam Hatip Ortaokulu, Çakmak Şehit Mahmut Coşkunsu Ortaokulu, Mebruke Salih Koçak Ortaokulu, Şehit Köksal Karmil Ortaokulu, Zehra-Asım Ülker Anadolu Lisesi, Şehit Öğretmen Yasemin Tekin İlkokulu, Ümraniye Celalettin Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulu, Atatürk Ortaokulu, Şehit Öğretmen Ahmet Onay Ortaokulu ve Şehit Köksal Karmil İmam Hatip Ortaokulundaki kütüphanelerin açılış töreni yapıldı.

Atatürk Ortaokulunda gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal sorumluluk projesi kapsamında kütüphaneleri hizmete sunduklarını belirterek, projeye katkı ve emek verenlere teşekkür etti.

Törene, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özen ile öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA

İsmet Yıldırım, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'deki 11 okulda kütüphaneler toplu açılış yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 16:49:50. #1.12#
SON DAKİKA: Ümraniye'deki 11 okulda kütüphaneler toplu açılış yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement