Ümraniye\'deki Molla Hüsrev Camisi\'nde çocuklar Kur\'an-ı Kerim eğitimi alırken eğlendi

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Ümraniye'de, Molla Hüsrev Camisi'ndeki yaz Kur'an kursunda çocuklar, etkinlik ve oyunlar oynarken Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor.

Topağacı Mahallesi'ndeki Molla Hüsrev Camisi'ndeki 7 haftalık Kur'an-ı Kerim eğitiminin 6'ncı haftasında şenlik düzenlendi. Çocuklar ve gençler bu programa aileleriyle katıldı.

Ümraniye İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik, yaptığı konuşmada, düzenlenen bu etkinlikle hem yeni anı biriktirdiklerini hem de güzel bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemine vurgu yapan Çelik, "Rabbim anne babaya rahmet okutacak gençliği ve nesilleri yetiştirebilmeyi bize nasip eylesin." dedi.

Önce nefsin ihya edilmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Nefsimizi temizleyeceğiz, daha sonra neslin ihyasına geçeceğiz. Nefisler temizlenmeden, nefisler alaşağı edilmeden, ayaklar altına alınıp ezilmeden nesiller ihya edilmez. İnşallah çocuklarımız hem nefislerini burada ihya ediyor, imar ediyorlar, daha sonra geleceğe umutla bakacağımız nesilleri ihya edecekler. Rabbim sayılarını müzdad eylesin."

"Çocuklarımızın her bir saniyesini kıymetli gördük, israf etmemeye çalıştık"

Molla Hüsrev Camisi İmam Hatibi Osman Korkmaz, yaz Kur'an kursu sürecince çocukların kendilerine emanet edildiğini belirterek, "Bizler çocuklarımızın her bir saniyesini kıymetli gördük, israf etmemeye çalıştık. Şenlik vesilesiyle çocuklar camileri daha çok sevecekler. Onların gönüllerinde ve hatıralarında camilerimiz çok güzel olarak kalacak inşallah." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Yağmur Uzuntaş, her gün camiye koşarak geldiğini dile getirerek, "Hiç bitmesin istiyorum ama okullar açılınca 7-10 yaş projelerine katılıp bu yolla bu camiye gelebileceğimi öğrendim. Çok sevindim. İyi ki 7-10 yaş projeleri açılmış." dedi.