Ümraniye'deki Molla Hüsrev Camisi'nde çocuklar Kur'an-ı Kerim eğitimi alırken eğlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümraniye'deki Molla Hüsrev Camisi'nde çocuklar Kur'an-ı Kerim eğitimi alırken eğlendi

Ümraniye\'deki Molla Hüsrev Camisi\'nde çocuklar Kur\'an-ı Kerim eğitimi alırken eğlendi

Ümraniye'deki Molla Hüsrev Camisi'nde yaz Kur'an kursunda çocuklar, etkinlik ve oyunlar oynarken Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor. Camide düzenlenen şenlikte çocuklar ve gençler aileleriyle birlikte programa katıldı. Ümraniye İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemine vurgu yaparak, çocukların nefislerini ihya ederek geleceğe umutla bakacak nesilleri yetiştireceklerini söyledi.

09.08.2024 10:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de, Molla Hüsrev Camisi'ndeki yaz Kur'an kursunda çocuklar, etkinlik ve oyunlar oynarken Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor.

Topağacı Mahallesi'ndeki Molla Hüsrev Camisi'ndeki 7 haftalık Kur'an-ı Kerim eğitiminin 6'ncı haftasında şenlik düzenlendi. Çocuklar ve gençler bu programa aileleriyle katıldı.

Ümraniye İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik, yaptığı konuşmada, düzenlenen bu etkinlikle hem yeni anı biriktirdiklerini hem de güzel bir gün yaşadıklarını söyledi.

Kur'an-ı Kerim öğrenmenin önemine vurgu yapan Çelik, "Rabbim anne babaya rahmet okutacak gençliği ve nesilleri yetiştirebilmeyi bize nasip eylesin." dedi.

Önce nefsin ihya edilmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Nefsimizi temizleyeceğiz, daha sonra neslin ihyasına geçeceğiz. Nefisler temizlenmeden, nefisler alaşağı edilmeden, ayaklar altına alınıp ezilmeden nesiller ihya edilmez. İnşallah çocuklarımız hem nefislerini burada ihya ediyor, imar ediyorlar, daha sonra geleceğe umutla bakacağımız nesilleri ihya edecekler. Rabbim sayılarını müzdad eylesin."

"Çocuklarımızın her bir saniyesini kıymetli gördük, israf etmemeye çalıştık"

Molla Hüsrev Camisi İmam Hatibi Osman Korkmaz, yaz Kur'an kursu sürecince çocukların kendilerine emanet edildiğini belirterek, "Bizler çocuklarımızın her bir saniyesini kıymetli gördük, israf etmemeye çalıştık. Şenlik vesilesiyle çocuklar camileri daha çok sevecekler. Onların gönüllerinde ve hatıralarında camilerimiz çok güzel olarak kalacak inşallah." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden Yağmur Uzuntaş, her gün camiye koşarak geldiğini dile getirerek, "Hiç bitmesin istiyorum ama okullar açılınca 7-10 yaş projelerine katılıp bu yolla bu camiye gelebileceğimi öğrendim. Çok sevindim. İyi ki 7-10 yaş projeleri açılmış." dedi.

Kaynak: AA

Abdulkerim Çelik, Molla Hüsrev, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'deki Molla Hüsrev Camisi'nde çocuklar Kur'an-ı Kerim eğitimi alırken eğlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti Beyin kanaması geçiren Peker Açıkalın, konuşma yetisini kaybetti
12:34 “Altın üretimi durdu“ iddialarına Darphane’den yanıt "Altın üretimi durdu" iddialarına Darphane'den yanıt
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
09:38 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı 9 kişinin öldüğü kazanın görgü tanığı: Selektör yaptık, kornaya bastık ama duymadı
07:53 Ankara’da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Ankara'da yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı! 9 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
18:17 Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılıyordu! İlkay Gündoğan, transfer iddialarına son noktayı koydu
17:51 Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu Her yerde aranan adam, traktör lastiğinin altında ölü bulundu
17:45 Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı O anlar kamerada Cezaevi aracının altına uyuşturucu poşeti zulaladı! O anlar kamerada
17:38 Böyle ders olmaz olsun Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi Böyle ders olmaz olsun! Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kendi futbolcularını gasp ettirdi
17:36 Medyaradar adalet bekliyor Medyaradar adalet bekliyor
17:28 Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici Prof. Dr. Oytun Erbaş: Cinsiyet değiştirmek popüler olduğu için özendirici
17:04 Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı Babanın, kızıyla sevgili olmak isteyen erkeklere verdiği nasihat tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 13:26:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ümraniye'deki Molla Hüsrev Camisi'nde çocuklar Kur'an-ı Kerim eğitimi alırken eğlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement