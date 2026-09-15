Ümraniye Elmalıkent'te bitişik 3 gecekondu yandı, kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Ümraniye Elmalıkent'te bitişik 3 gecekondu yandı, kullanılamaz hale geldi

Ümraniye Elmalıkent\'te bitişik 3 gecekondu yandı, kullanılamaz hale geldi
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Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak'ta bitişik 3 gecekonduda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer gecekondulara sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında gecekondular kullanılamaz hale gelirken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ÜMRANİYE'de bitişik 3 gecekondudan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, gecekondular kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 19.40 sıralarında Elmalıkent Mahallesi Diyar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bitişik 3 gecekondunun birinden henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek diğer gecekondulara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak sokağı kapatırken, İtfaiye ekipleri yangını söndürdü. Alev alev yanan gecekondular kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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