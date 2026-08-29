Ümraniye Gece Kriteryum Yarışı Yapıldı

Ümraniye'de 210 bisikletçinin katılımıyla "Ümraniye Gece Kriteryum Yarışı" düzenlendi.

Ümraniye Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle Trabzonpark Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen yarışa 210 bisikletçi katıldı.

Yarış öncesinde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek sporculara başarılar diledi.

Konuşmanın ardından Yıldırım'ın startını verdiği yarışta kadın ve erkek bisikletçiler, farklı yaş gruplarında 12 kategoride mücadele etti.

Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara "finisher madalyası", dereceye girenlere ise forma, madalya ve kupa verildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen çekilişle ise 3 kişiye bisiklet hediye edildi.