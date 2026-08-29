Ümraniye Gece Kriteryum Yarışı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ümraniye Gece Kriteryum Yarışı Yapıldı

Ümraniye Gece Kriteryum Yarışı Yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de 210 bisikletçinin katıldığı gece yarışı başarıyla gerçekleştirildi.

Ümraniye'de 210 bisikletçinin katılımıyla "Ümraniye Gece Kriteryum Yarışı" düzenlendi.

Ümraniye Belediyesi ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle Trabzonpark Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen yarışa 210 bisikletçi katıldı.

Yarış öncesinde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek sporculara başarılar diledi.

Konuşmanın ardından Yıldırım'ın startını verdiği yarışta kadın ve erkek bisikletçiler, farklı yaş gruplarında 12 kategoride mücadele etti.

Yarışmayı tamamlayan tüm sporculara "finisher madalyası", dereceye girenlere ise forma, madalya ve kupa verildi.

Etkinlik kapsamında düzenlenen çekilişle ise 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

Kaynak: AA

Ümraniye, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye Gece Kriteryum Yarışı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı Japonya'da, 15 günlük turist vizesiyle gelip 33 yıl kalan Güney Koreli gözaltına alındı
Viyana’da Mısır Kraliçesi’nin Elmas Kolyesi Çalındı Viyana'da Mısır Kraliçesi'nin Elmas Kolyesi Çalındı
Zonguldak’ta ’üşüdüklerini’ öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi Zonguldak'ta 'üşüdüklerini' öne süren çocuklar kaydırağı ateşe verdi
Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu Geri manevra yaptığı araçla 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı Caddede silahlı saldırıya uğrayan kadın ağır yaralandı
İbrahim Tatlıses’in son hali sevenlerini korkuttu İbrahim Tatlıses'in son hali sevenlerini korkuttu

23:30
Galatasaray, Göztepe’yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi
Galatasaray, Göztepe'yi 5 gollü maçta zor da olsa yendi
23:06
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
22:51
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti
22:46
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Korkak ve çürümüş zihniyet
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Korkak ve çürümüş zihniyet
21:56
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com’a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
Danışmanı gözaltına alınan Cemal Enginyurt, Haberler.com'a konuştu: Kadın ayarlamış diyorlar
21:08
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Ünlü komedyen Cem Yılmaz hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 00:09:36. #7.12#
SON DAKİKA: Ümraniye Gece Kriteryum Yarışı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement