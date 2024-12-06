ÜMRANİYE, TEM Otoyolunda, iki motosiklet sürücüsü uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerledi. Sürücülerin hem kendi hayatını hem de trafiği tehlikeye düşürdüğü o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Ümraniye TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Seyir halinde olan iki motosiklet sürücüsü, akan trafikte uzun süre tek tekerlek üzerinde ilerledi. Hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye atan sürücülerin tehlikeli yolculuğunu başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.
Son Dakika › Güncel › Ümraniye TEM Otoyolu'nda İki Motosiklet Sürücüsünden Tehlikeli Gösteri - Son Dakika
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